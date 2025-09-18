「ドジャース−フィリーズ」（１７日、ロサンゼルス）この日は「小児がん啓発ナイト」として行われ、「ＵＣＬＡＨｅａｌｔｈ」で闘病する小児腫瘍患者たちが描いたイラストが選手登場時の画像として使用される。試合前に球団がＳＮＳで画像を公開すると、多くの反響の声が集まった。大谷翔平投手は優しいイメージがあふれる一枚となっており、山本由伸投手は米で人気ゲーム「Ｒｏｂｌｏｘ」のキャラクターをほうふつとさせる