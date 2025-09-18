ボーイズグループ「Stray Kids（ストレイキッズ）」の仁川（インチョン）アジア大会競技場公演が全席売り切れとなった。韓国メディアが報じた。同グループが韓国でスタジアム公演を実施するのは初めて。10月18日と19日の2日間、単独コンサートを開催する。12日午後8時から公式ファンクラブSTAY（ステイ）5期会員対象の前売り、16日午後8時から一般前売りがオープンしたが、計2回の公演が全席売り切れた。今回の公演は、全世界34地