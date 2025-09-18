バンダイスピリッツは、『僕のヒーローアカデミア』より「S.H.Figuarts トガヒミコ」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年9月18日16時より予約受け付けが開始となり、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「S.H.Figuarts トガヒミコ」(11,000円)S.H.Figuarts「ヒロアカ敵＜ヴィラン＞」シリーズ第二弾として、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』より「トガヒミコ」がS.H