気象台は、午前9時30分に、大雨警報（浸水害）を富山市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・富山市に発表 18日09:30時点富山県では、18日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富山市□大雨警報【発表】・土砂災害18日昼過ぎから18日夕方にかけて警戒・浸水18日昼前に警戒1時間最大雨量40mm■高岡市□大雨警報・土砂災害・浸水18日昼前に警戒1時間最大雨量