ディスラプターズは反発している。１７日の取引終了後、２６年３月期の配当予想を期末一括５円から中間２円・期末５円の年７円に増額修正したことが好感されている。１１月３０日にグループ誕生２０周年を迎えることから、中間配当で２円の記念配当を実施する。 出所：MINKABU PRESS