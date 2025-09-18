Ｄｅｆｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇは朝高後に値を消し、下値を探った。同社は１７日の取引終了後、ビットコイントレジャリー事業において、対象資産をビットコインからイーサリアムに転換することを決めたと発表した。国内において、ビットコイントレジャリー市場はすでに複数の有力な先行企業が存在しており、競争環境が激化していると判断。イーサリアムトレジャリー戦略に舵を切ることで、先行者優