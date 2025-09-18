ジャストプランニングが大幅反発している。１７日の取引終了後に、自社株２２万２７５０株（消却前発行済み株数の１．７９％）を９月２５日付で消却すると発表したことが好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は１２２２万９８８８株となる。 出所：MINKABU PRESS