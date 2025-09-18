ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙはストップ高の水準の１１４８円でカイ気配となっている。同社は１７日の取引終了後、配当方針の変更を発表した。新たな方針では配当性向５０％を基準に算出した額と６０円を比べて高い額を配当とする。これに伴い、２５年１０月期の期末一括配当予想を前回予想から３１円９３銭増額の６０円（前期は２８円０７銭）に引き上げており、株主還元に意欲的な姿勢を評価する買いが集まっている。 ＡＢ＆Ｃは