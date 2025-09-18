アステリアは続落。東京証券取引所が１８日から同社株の信用取引に関する規制を解除すると発表したが、これを材料視する動きは限られている。また、日本証券金融も同日以降、貸借取引自己取引分および非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分にかかる銘柄別増担保金徴収措置を解除すると発表した。 出所：MINKABU PRESS