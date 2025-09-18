かさましとんぺい焼き風材料豚バラ肉：120gキャベツ：半分切り干し大根：30gはんぺん：1枚卵：1個ごま油：適量お好みソース：お好みからしマヨネーズ：お好み青のり：お好みかつお節：お好み調理工程1具材の準備をする。（キャベツ：千切り／切り干し大根：20分ほど水に浸して戻す／はんぺん：ポリ袋に入れて潰す）2フライパンにごま油をひき中火にかけ、豚バラ肉・キャベツ（半分）・はんぺん・切り干し大根、キャベツ（半分）の