アイドルグループ「最終未来少女」の元メンバー・藤咲凪（25）が18日までに自身のインスタグラムを更新し、事務所を退所することを改めて発表した。17日、事務所の公式サイトで退所を発表していた藤咲。改めて自ら「このたび、9月20日をもちましてお世話になっておりましたミントプロダクションを退所いたしました」（原文ママ）と報告。「在籍中は多くのご支援・ご声援をいただき心より感謝申し上げます」とつづった。「こ