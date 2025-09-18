国賓としてイギリスを訪問しているアメリカのトランプ大統領は17日、チャールズ国王主催の晩餐会に出席しました。ロンドン郊外のウィンザー城で行われた晩餐会には、国王夫妻のほか、ウィリアム皇太子夫妻やIT大手アップルのティム・クックCEOなども出席し、国王とトランプ氏がそれぞれスピーチしました。イギリス・チャールズ国王：イギリスは、あなたの政権下で最初の貿易協定を結んだパートナーでした。それは両国に雇用と成長