カブスがポストシーズン進出米大リーグ・カブスは17日（日本時間18日）、敵地パイレーツ戦に8-4で勝利。ポストシーズン進出を決めた。今永昇太投手もシャンパンファイトに参加。現地メディアのインタビューに語った言葉が、米ファンの笑いを誘っている。シャンパンファイトでずぶ濡れになった今永は、歓喜の最中に米メディアの中継インタビューに応じた。この時点で「多分、10本以上（シャンパンを）あけた」とコメント。こう