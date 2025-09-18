【仰天野球㊙史】#35【仰天野球㊙史】ドジャース大谷翔平でも到底及ばない「MLBホームラン記録」があるプロ野球のペナントレースにとって9月は最終盤、中秋の名月の頃は大詰めとなる。注目はむろん優勝争い。90年に及ぶ歴史ともなると、ウソのようなホントの出来事も少なくない。今回は、負け試合が勝ち試合に化けて優勝となった──という話を紹介しよう。太平洋戦争が終わって間もなく再開された、1946（昭和21