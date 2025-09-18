学校行事で撮影した写真や卒業アルバム、女子生徒や卒業生が個人でインスタグラムにアップした画像にひわいな文言を付け、SNSに投稿したとして、沖縄県教育委員会は11日、沖縄本島の県立高校に勤務する30代男性実習助手を懲戒免職処分とした。「調教してほしい」メッセージ発端に120万円被害に…スケベ心につけ込んだ“交際あっせん詐欺”だましの手口実習助手は今年4〜7月ごろ、6人の女子生徒や卒業生の写真を無断で引用。「