【不動産業界 噂の現場】ワークマンが3800円で参入！ 活況のリカバリーウエアに早くも“価格破壊”の波神戸市の商業ビルで今年2月、31歳の医師がエレベーターの昇降路に転落し死亡した。4階の扉が「かご」のない状態で開いたままになっていたという。近年、こうしたエレベーター事故の報道が相次いでいる。乗っていた「かご」が急に上昇して天井に衝突したり、点検中の作業員が挟まれて死亡したりと、もはや他人事とは言えない