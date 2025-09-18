“多目的トイレ不倫”で世間を騒がせた、アンジャッシュの渡部建（52）が14日「チャンスの時間」（abema）に出演、「やり直し会見」が話題になっている。内容は多目的トイレでの不倫騒動が起きた当時の会見会場にタイムリープした設定で、コロナ時代の飛散防止ガードを着用。スキャンダルを笑いに変えたバラエティーで、「復帰する番組は決めている？」との質問に、「『王様のブランチ』、『FNS歌謡祭』この2つは確実に戻りたい