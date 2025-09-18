昨今、猫に向けた多種多様なサプリメントが販売されるようになってきました。「関節の健康をサポート」「毛並みのツヤを改善」など期待される効果もさまざまです。しかし、愛猫と暮らす飼い主の中からは「長生きしてほしいし、与えた方がいいのかな」「害になりそうで心配」「猫にはいらないのでは？」といった声も聞かれます。愛猫の健康のために、「猫用サプリメント」は必要といえるのでしょうか。ますだ動物クリニック（静