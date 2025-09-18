2000年の“多目的トイレ不倫”騒動から5年。アンジャッシュの渡部建（52）は「このところ、まだ世間に許してもらえないことをネタにしているというか、“不倫を許してもらえないキャラ”で売っていますよね」（スポーツ紙デスク）。【もっと読む】佐々木希が「芸能人格付けチェック」で"地雷キャラ"といじられ…夫・渡部建を捨てないもう1つの理由千鳥がMCを務める「チャンスの時間」（ABEMA）の9月14日放送回に出演した渡部。