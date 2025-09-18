評判の良いドラマには、愛される脇役が必ずいる。今期なら、9月18日が最終回の「愛の、がっこう。」（フジテレビ系＝木曜夜10時）にホストの竹千代役で出演中の坂口涼太郎（35＝写真）が代表格か。【もっと読む】木村文乃×ラウール「愛の、がっこう。」低空飛行から涙腺崩壊へ…評価を上昇させた演技力と脚本の凄み「愛の、」は木村文乃（37）演じる高校教師の愛実と、Snow Manラウール（22）演じる歌舞伎町のホスト・カヲルの