フランス・パリから地中海にあるフランス領コルシカへ向かっていた飛行機が、1時間にわたって上空を旋回し続けた。管制官が居眠りしていたため、着陸の承認を受けられなかったためだ。17日（現地時間）、日刊紙ル・フィガロによると、エール・コルシカの旅客機は15日午後10時45分ごろ、パリ＝オルリー空港を出発し、コルシカのアジャクシオ空港に向かっていた。空港への進入準備の過程で、操縦士らは滑走路の灯火が消えていること