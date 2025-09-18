日経平均株価は、小幅に値上がりして取引が始まりました。【映像】日経平均 小幅値上がりで取引開始日本時間の18日朝未明に、アメリカのFRB（＝連邦準備制度理事会）が6会合ぶりに政策金利を引き下げると決定しましたが、市場の予想通りの結果となり、ニューヨーク市場の株価の動きは限定的でした。これを受けて、日経平均株価も落ち着いた動きです。現在は17日の終値より246円高い、4万5036円です。日本では、18日から日