きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時200円以上値上がりし、節目の4万5000円台を回復する場面もありました。アメリカの中央銀行にあたるFRBが金融政策を決める会合で9か月ぶりとなる0.25%の利下げを決定。アメリカ経済が下支えされるとの見方からニューヨーク市場でダウ平均株価が260ドル上昇し、東京市場にも波及しています。