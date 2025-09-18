―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。◆話題になっている「オープンマリッジ」の関係最近、YouTuberのヒカルさんと進撃ノアさんが「オープンマリッジ」という形を選ぶ可能性がある、というニュースが話題になっています。結婚を前提にパートナーを探しているみなさんにとっても、「そんな結婚の形って本当にありなの？」「自由でいいけど、うまくいく