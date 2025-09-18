子どものお口の中は、将来の健康な口内環境を築くための大切な土台となります。しかし、親のちょっとした油断や誤解によって、子どもの歯が大きなリスクにさらされる可能性があることをご存じでしょうか。今回は歯科医である私（野尻真里）が「これだけは絶対に避けてほしい！」と感じる、子どもの歯を守るために親がしてはいけないことについて詳しくご紹介します。◆親が注意するべきNG習慣日常生活において、特に注意してほしい