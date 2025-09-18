先制し、一度は追いつかれても、相手を突き放す。８月20日に開催されたJ１第30節のFC町田ゼルビアvs.ガンバ大阪戦。３−１で町田の勝利を告げるホイッスルが鳴り響くと、平日の町田GIONスタジアム（Gスタ）に詰め掛けたホームの観衆は、歓喜の瞬間に酔いしれた。アジア・チャンピオンリーグエリート（ACLE）の関係上、変則日程の平日開催だったG大阪戦の観衆は１万108人。平日開催は観客動員の視点では大きなハンディとなりが