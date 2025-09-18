◇欧州CL1次リーグ開幕節リバプール 3―2 Aマドリード（2025年9月17日英国・リバプール）昨季プレアミリーグ王者のリバプール（イングランド）がホームでアトレチコ・マドリード（スペイン）を3―2で破り、白星スタートを切った。2―2で迎えた後半アディショナルタイムの47分、MFソボスライの右CKをDFファンダイクがヘディングで叩き込み決勝点を挙げた。その直後、Aマドリードのシメオネ監督は敵地ファンと口論となり、