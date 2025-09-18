タレントのベッキー（41）が17日、自身のインスタグラムを更新。豪華メンバーがそろった、大親友の女優の誕生日会ショットを公開した。「屋形船でお誕生日のお祝いおめでとう！」とつづり、親友である女優・上戸彩の誕生日会を屋形船で行ったことを報告した。女優の菅野美穂、女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里さん、サッカー元女子日本代表のエースで、11年のW杯優勝メンバーの澤穂希さん、お笑いトリオ「森三中」の大