「学歴なんて必要ない」と声高に叫ぶ国内外のドラマや物語は少なくない。しかしそれでも学歴に期待が寄せられるのはなぜなのか。組織開発専門家の勅使川原真衣氏は「学歴は企業から見て“仕事でも頑張れる人なのかどうかのシグナル”になっている」という――。※本稿は、勅使川原真衣『学歴社会は誰のため』（PHP新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／LSOphoto※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／LSOphoto