◆米大リーグパイレーツ４―８カブス（１７日・米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）今永昇太投手と鈴木誠也外野手が所属するカブスが１７日（日本時間１８日）、敵地のパイレーツ戦に勝利し、ダルビッシュ有投手が所属していた２０２０年以来５年ぶりのポストシーズン進出を決めた。試合終了後、クラブハウスで今永と鈴木はシャンパンファイトに渡米後初参戦。地元テレビ局のインタビューでは“今永節”がさく裂し