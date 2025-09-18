Snow Manラウールの演技が、ここに極まる……。毎週木曜日よる10時から放送されてきた本作『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）は、全話、全編いたるところに、ラウールの大粒の輝きがはめこまれている。脚本、演出、演技、どのセクションの見せ方もこれ見よがしでないのがいい。さりげないからこそ際立つ。第1話から早くもラウールを写すお手本のような画面さえ確認できた。男性俳優の演技を独自視点で分析する“イケメン