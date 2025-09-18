機械受注額の推移内閣府が18日発表した7月の機械受注統計は、民間設備投資の先行指標となる「船舶・電力を除く民需」の受注額が前月比4.6％減の8980億円だった。マイナスは2カ月ぶり。ただ基調判断は前月の「持ち直しの動きがみられる」を維持した。内閣府の担当者は、判断を維持した理由を7月の受注額の減少が小幅にとどまったためと説明した。一方で、米国の高関税政策の影響に関しては「足元では自動車分野で盛り返しの動き