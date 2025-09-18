トリンプ・インターナショナル・ジャパンが展開する「FLORALE BY Triumph」から、上質を知る大人の女性に向けた新作「ホールガーメントⓇシリーズ」が誕生します。縫い目のない立体編みで体を優しく包み込み、環境にも配慮したサステナブル設計。シルクやカシミヤを贅沢に使用したインナーは、見た目の美しさだけでなく着心地や快適性も両立します。あなたの毎日に、ワンランク上の心地よさを