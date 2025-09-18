フリーアナウンサー羽鳥慎一は18日、MCを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。17日（日本時間）のフィリーズ戦で5回までノーヒットノーランのピッチングを行っただけでなく、史上6人目となる2年連続の50号を放ち、史上初の50奪三振と50本塁打による「50−50」を達成したドジャース大谷翔平投手（31）を、「漫画。本当に漫画ですよ」と驚嘆した。番組では、17日のフィリーズ戦での大谷の投打