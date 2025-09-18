²Î¼ê¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ê37¡Ë¤¬18Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎTBS½Ð±é¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê±Û¤Ï¼«¿È¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖT¡¥N¡¥T¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢kyohey¤È½Ð±é¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇMC¤ÎóÊÎÛÀîÅçÌÀ¤«¤é¡Ö¼ê±Û¤¯¤ó¼«ÂÎ¤ÏTBS¤ÎÈÖÁÈ½Ð¤ë¤Î¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¼ê±Û¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡ØCDTV¡Ù¤«¤Ê¤ó¤«¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀÖºäÍè¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÄ«¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤È¤«