気象庁によりますと、東北地方と北陸地方では１８日は、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。東日本から西日本では１８日は、大雨に注意・警戒してください。また、東北地方から西日本では、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意するよう呼びかけています。 【大雨警戒】秋雨前線が南下→関東甲信・北陸・中国・九州北部地方で非常に激しい雨のおそれ→雨と風のシミレーシ