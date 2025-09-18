＜日本シニアオープン事前情報◇17日◇相模原ゴルフクラブ（神奈川県）◇6997ヤード・パー72＞今年のシニア日本一決定戦に、日本ゴルフ協会（JGA）の特別承認を受けた読売ジャイアンツ元選手で監督の原辰徳が参戦する。開幕前のインタビューでは、大会への意気込みとともに“アスリート魂”を感じさせる言葉があった。〈連続写真〉65歳を超えているとは思えない！原辰徳氏のパワフルスイングそれは、『得意クラブはなんですか