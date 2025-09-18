菓子メーカー「六花亭」（北海道帯広市）の新店舗「南カリフォルニア店」が、米カリフォルニア州ランチョクカモンガ市でオープンした。海外初出店で、北海道外でも初となる。新店舗は、市内の商業施設「ビクトリアガーデンズ」で１０日午前１０時（現地時間）にオープンした。面積は１２６平方メートル。マルセイバターサンドといった人気の菓子や、文房具などのグッズ計約２０種類の商品を取り扱っている。菓子は、基本的に道