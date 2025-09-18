日銀本店＝1月、東京都中央区日銀が18日発表した2025年4〜6月期の資金循環統計（速報）によると、家計が保有する金融資産の残高は6月末時点で前年比1.0％増の2239兆円となり、過去最大を更新した。少額投資非課税制度（NISA）の普及で投資信託が伸びた。株価の上昇も寄与した。金融資産の内訳は、投資信託が9.0％増の140兆円、株式等は4.9％増の294兆円で、それぞれ過去最大だった。現金・預金は、個人消費が堅調だったことや