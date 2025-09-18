東京エレクトロンは前日終値近辺でのもみ合いながら、根強い買いが目先筋の利食いをこなしている。半導体主力銘柄の中では底値圏で出遅れていたが、今月に入ってから満を持して動きを一変させており、前日まで９連騰を記録、この間に４５００円近い上昇をみせていた。前日はプライム市場で売買代金首位となり、株価も５％を超える大幅高で日経平均株価を下支えする役割を担ったが、きょうもスピード調整の売りに対し法人筋