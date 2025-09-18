東京衡機が急動意、カイ気配スタートで４日ぶりに大きく切り返す動きとなっている。素材や部材などの試験・計測機メーカーで自動車や総合重機、鉄鋼メーカー向けなどで実績が高く、エンジニアリング事業にも展開する。採算性向上に向けた経営努力を反映し、足もとの利益は従前の想定を上回って推移している。１７日取引終了後、同社は２６年２月期の業績予想の修正を発表、営業利益は１億２６００