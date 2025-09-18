金沢駅周辺では新規開発が進行している（筆者撮影）【金沢の写真を見る】にぎわいを見せる商店街や整備された温泉街城下町としての風景を色濃く残しながらまちづくりを進め、観光と経済のバランスの舵取りを行う金沢市は、今や日本有数の観光地と呼べるほどに注目を集める地域となった。観光庁の調べでは、2024年に石川県内のホテルや旅館などに宿泊した外国人はのべ227万人と過去最多を記録。前年比で2.2倍増と全国で最も伸び率が