胃カメラに対して、「痛い・苦しい・不快」といったネガティブなイメージを持つ人は多いと思います。一体、なぜつらいと感じるのかについて「青葉台かなざわ内科・内視鏡クリニック」の金沢先生に解説していただきました。 監修医師：金沢 憲由（青葉台かなざわ内科・内視鏡クリニック） 秋田大学医学部卒業。その後、秋田組合総合病院（現・秋田厚生医療センター）、秋田大学医学部附属病院、横浜労災病院で経