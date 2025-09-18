18日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比55ポイント高の2万8160ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万8282.13ポイントに対しては122.13ポイント安。 株探ニュース