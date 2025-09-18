18日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝146円87銭前後と、前日午後5時時点に比べ21銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝173円69銭前後と3銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース