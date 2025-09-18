バンダイは、『ポケットモンスター X・Y』より「ポケモンスケールワールド カロス地方 カルム＆ブリガロン＆マフォクシー」(6,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。2026年1月発送予定「ポケモンスケールワールド カロス地方 カルム＆ブリガロン＆マフォクシー」(6,600円)「ポケモンスケールワールド」とは“人とポケモンが共存する世