Image: Weibo おおっ、これiPhoneで見る画面だ！Apple（アップル）のガジェットはiPhoneで使うのが便利で定番。OSレベルで接続機能が用意されているので、シームレスに接続できるのが使いやすさに繋がっています。でも、iPhoneじゃなくても、そのシームレスさをAndroidでも目指したのがOPPOのスマホ。最新フラッグシップ「Find X9 Pro」のデモでは、AirPods 4をiPhoneと似たメニューで接続。