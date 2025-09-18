モデル、タレント、マージャンプロとしても活躍する岡田紗佳（31）が17日までにインスタグラムを更新。Mリーグのプロ雀士とのショットを投稿した。岡田は「本日よりMリーグ2025−26シーズンがスタートしました!」と報告。プロ雀士の中田花奈（31）、高宮まり（36）、東城りお（34）らとの集合写真を投稿した。岡田は「どのチームのサポーターであっても、一緒に盛り上げていきましょう!サクラナイツサポーターになってもらえるよう