¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥Þ¥­¥·¥Þ¥à¥¶¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥Ê¥ò¡Ê¥É¥é¥à¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¡á49¡Ë¤¬17Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¡Ê47¡Ë¤ä²»³ÚÃç´Ö¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿²ñ¿©¤ÎÌÏÍÍ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¥Ê¥ò¤Ï¡¢80Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥Ð¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢PERSONZ¡Ê¥Ñ¡¼¥½¥ó¥º¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢JILL¡Ê65¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¡ÖJILL²ñ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÈ¹¤µ¤ó¡ÊÄï¡Ë¤ÏÈ¬²¦»Ò²ñ¡Ê¤¢¤ë°ÕÌ£¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤â¤«w¡Ë¡×¤È