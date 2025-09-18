男子100メートルで優勝したフレッド・カーリー＝2022年7月（代表撮影・共同）来年5月に米ネバダ州ラスベガスで開催されるドーピング容認の国際大会「エンハンスト・ゲームズ」の主催者は17日、陸上男子100メートルで2022年世界選手権覇者のフレッド・カーリー（米国）が参加すると発表した。東京で行われている世界選手権では代表入りしていない。陸上からの出場が決まったのは初。21年東京五輪で銀、24年パリ五輪で銅のメダル